Doogee V10: 'Outdoor'-Handy mit riesigem Akku und IR-Thermometer

Outdoor-Smartphones müssen tendenziell mehr können, als nur eine etwas robustere Hülle mitzubringen. Das zeigt der Test des Doogee V10 durch unsere Kollegen von ValueTech TV . Das Smartphone kann hier mit Ausschlägen in beiden Richtungen aufwarten. So hält der Akku mit stattlichen 8500mAh mehrere Tage durch, wenn man mal einen Ausflug ohne Anschluss an die Zivilisation plant. Auf der anderen Seite ist das Display für die Nutzung im Freien unter vielen Umständen schlicht nicht hell genug.Im Inneren des Gerätes steckt ein normales Smartphone der unteren Mittelklasse. Als besonderes Feature wurde diesem ein Infrarot-Thermometer mitgegeben, das auch gut funktioniert. Weniger funktional präsentiert sich allerdings die Robustheit: Im Test ging das Display nach einem Fall auf Pflastersteine direkt kaputt, wogegen auch die abgefederten Ecken nicht halfen.