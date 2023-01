Dell UltraSharp 6K: Hochauflösender Profi-Monitor mit 4K-Kamera

Dell hat auf der CES 2023 in Las Vegas den UltraSharp 32 6K, vorgestellt, ein neuer Monitor mit integrierter Webcam, der sich vor allem an professionelle Anwender richtet. Unser Kollege Johannes Knapp hat sich den Dell UltraSharp 32 6K etwas genauer angeschaut.Der Dell UltraSharp 32 6K Monitor (U3224KB) verfügt über ein 31,5 Zoll großes IPS Black-Panel-Display mit 6K-Auflösung, also 6144 x 3456 Bildpunkten. Der Bildschirm deckt den DCI-P3-Farbraum zu 99 Prozent ab und den SRGB-Farbraum zu 100 Prozent. DisplayHDR 600 wird ebenfalls unterstützt.Auffällig ist die recht große 4K-Webkamera, die Mitte am oberen Bildschirmrand platziert ist. Diese ist mit einem HDR-CMOS-Sensor ausgestattet und nimmt wahlweise in 4K mit 30 FPS oder Full mit 30 beziehungsweise 60 FPS auf. Der Monitor verfügt zudem über zwei 14-Watt-Lautsprecher und ein einfahrbares Frontpanel mit zwei USB-C- und einem USB-A-Anschluss.