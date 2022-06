Das Realme Pad im Test: Preiswertes Tablet (nicht nur) für Netflix

Gute Verarbeitung, schönes Display

Android (derzeit) nicht ganz aktuell

Neben dem Realme Pad Mini hat der chinesische Hersteller Realme auch das etwas größere Realme Pad in Deutschland veröffentlicht. Dieses bietet unter anderem ein Metallgehäuse, ein 10,4 Zoll großes Display und einen Helio G80-Prozessor - eine durchaus solide Ausstattung für knapp 200 Euro. Ob es dadurch eine gute Alternative zu anderen Geräten dieser Preisklasse ist, versucht unser Kollege Andrzej Tokarski in seinem Test zu klären.Die Verarbeitung des Realme Pad kann vor allem wegen seines Metallgehäuses guten Gewissens als "ordentlich" bezeichnet werden. Das Tablet ist 6,9 mm dünn und bringt 440 Gramm auf die Waage. Ein Audioanschluss ist ebenso vorhanden wie ein USB-C-2.0-Anschluss und ein Micro-SD-Slot. Die beiden Kameras lösen mit 8 Megapixeln auf. Es sind vier Lautsprecher verbaut, insgesamt ist die Tonqualität etwas besser als beim ähnlich teuren Samsung Galaxy Tab A8 Auch beim Blick auf das Display hat das Realme Pad im Vergleich zum Samsung-Tablet die Nase vorn: Farben sehen hier ein wenig besser aus, mit 10,4 Zoll ist es nahezu gleich groß bei einer Auflösung von 2000 × 1200 Pixeln.Realme verbaut hier den Mediatek Helio G80, zusammen mit drei oder 4 GB RAM sowie 32 oder 64 GB Flash-Speicher. In Benchmarks ist das Realme Pad dadurch in etwa mit dem Galaxy Tab A8 und Amazon Fire HD gleichauf. Ein ideales Spiele-Tablet bekommt man hier also nicht. Zum Streaming von Netflix und Co. ist es aber bestens geeignet.Als Betriebssystem ist Android 11 mit aufgesetzter Realme UI vorinstalliert. Ein Update auf Android 12 soll aber folgen. Außerdem verspricht Realme für drei Jahre Sicherheitsupdates.