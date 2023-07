Celexon DK800: Dokumente jetzt ganz einfach und gut digitalisieren

Touchscreen ist sinnvoll

Bei der Dokumenten-Kamera Celexon DK800 handelt es sich um einen Visualizer mit 8 Megapixel. Mit Hilfe der Kamera ist eine achtfache Vergrößerung des Bildausschnitts möglich. Die Bildhelligkeit wird, wo nötig, automatisch reguliert. Die Dokumenten-Kamera verfügt über einen Autofokus. Es werden Dokumente bis zum DINA3-Format unterstützt. Die Software an Bord der DK800 ermöglicht eine Bild-in-Bild-Funktion, bei der ein Standbild mit dem aktuellen Live-Bild der Kamera kombiniert werden kann. Auf diese Weise lassen sich Unterschiede oder Veränderungen besser beobachten. An welcher Stelle sich das zweite Bild befindet, kann individuell eingestellt werden. Über ein Mikrofon können Sprachkommentare aufgenommen werden. Zwecks Diebstahlsicherung verbaut Celexon ein Kensington-Keylock. Die Dokumenten-Kamera verfügt über einen SD-Kartenslot, einen HDMI-Anschluss sowie einen VGA-Ein- und Ausgang. Zwischen dem Stromanschluss und dem VGA-Out-Port platziert Celexon einen USB-A-Anschluss. Es werden SD-Karten im FAT32-Format mit bis 32 Gigabyte unterstützt.Im Lieferumfang befindet sich zum einen die Dokumenten-Kamera selbst, sowie das passende Netzteil. Jenem liegen Adapter für andere Länder bei. Das Paket beinhaltet darüber hinaus ein HDMI-Kabel, um die DK800 mit einem Bildschirm zu verbinden. Ältere Monitore können über das beiliegende VGA-Kabel angeschlossen werden. Für die Verbindung mit einem PC stellt Celexon ein USB-A- auf USB-A-Kabel zur Verfügung. Eine SD-Karte liegt nicht bei und muss folglich zur Verwendung zusätzlich angeschafft werden.Im Kamera-Arm befinden sich zwei LEDs, die sich getrennt voneinander regulieren lassen. Über jene kann schwaches Umgebungslicht ausgeglichen werden. Die LEDs verfügen über mehrere Helligkeitsstufen. Auf höchster Stufe wird ein sehr helles Licht, was selten benötigt wird, ausgegeben. Der Kamera-Sensor kommt in vielen Fällen mit dem vorhandenen Umgebungslicht aus. Erfahrungsgemäß macht die Kamera auch gute Aufnahmen, wenn das Umgebungslicht komplett ausgeschaltet und der Raum abgedunkelt wurde und nur die beiden LEDs verwendet werden. Der Kamera-Arm kann geneigt werden. Durch die Möglichkeit zur Rotation und Neigung lässt sich die Dokumenten-Kamera bei Bedarf leicht transportieren.Sobald die DK800 mit einem Bildschirm verbunden ist, überträgt sie das aktuelle Bild. Wird ein Objekt unter die Kamera gelegt, stellt der Autofokus jenes scharf. Neben dem Autofokus kann die Fokussierung auch manuell ausgelöst werden. Die sogenannte "One-Touch" Funktion ermöglicht stets scharfe Aufnahmen. Mit der Dokumenten-Kamera ist es möglich, Makroaufnahmen zu erstellen. Der Autofokus der Kamera ist in der Lage, Dokumente auf eine Distanz von bis zu 5 Zentimetern zu fokussieren. Das Bild der Dokumenten-Kamera kann überzeugen: Bei Objektiven mit handschriftlichen Notizen sind auch feine Details zu erkennen. Bei Bedarf können Passagen geschwärzt werden. Auch das Gegenteil ist möglich: einzelne Passagen können ins Spotlight gebracht werden. Sollen Bereiche eines Dokumentes nicht geschwärzt, aber dennoch aus dem Sicht-Fokus gebracht werden, kann die Funktion zum Ausblenden von Bildbereichen genutzt werden.Verwendet man einen berührungsempfindlichen Bildschirm, können alle Bedienungselemente der DK800-internen Software ohne Zubehör verwendet werden. Dazu gehört, dass in das aktuelle Bild reingezoomt werden kann, ohne dass eine Maus notwendig ist. Der jeweils aktuelle Bildausschnitt lässt sich anschließend verschieben. Insofern man keinen berührungsempfindlichen Bildschirm zur Verfügung hat, wird die Celexon DK800 über eine Infrarot-Fernbedienung gesteuert. Überzeugen kann auch das Feature für Anmerkungen. Über jenes lassen sich bereits vorgefertigte Formen einfügen und passgenau anpassen. Das entsprechend bearbeitete Bild kann auf der SD-Karte gespeichert werden. Gespeicherte Aufnahmen lassen sich über die interne Software der Dokumenten-Kamera aufrufen. Entstandene Aufnahmen können direkt über die DK800 betrachtet, vor- und zurückgespult sowie gelöscht werden.Über die intrigierte Software lassen sich Standbilder festhalten sowie bewegte Bilder aufnehmen. Celexon wählt hierfür klare Symbole, welche die Bedienung einfach machen. Während Videoaufnahmen wird die aktuelle Laufzeit der Aufnahme rechts unten eingeblendet. Beendet man die aktuelle Aufnahme, wird das Filmmaterial im AVI-Format auf der SD-Karte abgelegt. Sollten Markierungen oder sonstige Kommentierungen vorgenommen worden sein, sind diese auch in den Dateien enthalten. Hierfür bietet die Dokumenten-Kamera eine Kommentar-Funktion, die es ermöglicht, direkt Linien oder Grafiken zu zeichnen.Fernab von der Funktion als Dokumenten-Kamera lässt sich die Celexon DK800 auch als Webcam nutzen. Hierfür muss der Arm nur in die gewünschte Position gebracht und eine entsprechende Software, wie etwa Skype, gestartet werden. Die 5 Megapixel Kamera kann zusammen mit dem intrigierten Mikrofon als Webcam-Setup dienen. Wer einen stationären PC ohne intrigierte Kamera verwendet und sowieso plante, sich eine Webcam sowie eine Dokumenten-Kamera zuzulegen, kann eventuell die Anschaffungskosten einer Kamera für Video-Telefonie einsparen. Auch ohne extra Software lassen sich die Funktionen der Dokumenten-Kamera mit der Fernbedienung steuern.Die Dokumente-Kamera kann im heimischen Kontext, in der Schule sowie im Büro verwendet werden. Gerade Studierende, die viel mit unterschiedlichsten Dokumenten arbeiten müssen, sind oft auf mühsame Wege zur Quellen-Sicherung angewiesen. Mit der DK800 können Auszüge aus Büchern auf der SD-Karte gesichert und direkt kommentiert werden. Zum gelungenen Nutzererlebnis trägt die einfache Bedienung bei. Eine Neuauflage der Celexon DK800 würde von einem USB-C-Port profitieren. Analog zu 3D-Druckern, die meist eine SD-Karte beilegen, wäre es wünschenswert, wenn der Hersteller eine solche beilegt. Die Celexon Dokumenten-Kamera DK800 ist aktuell für 299,99 Euro auf Amazon sowie beim Hersteller selbst verfügbar