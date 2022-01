Canon RF 15-35 mm f/2.8L IS USM: Weitwinkel-Zoom für Profis

Canon hat mit dem RF 15-35 mm f/2.8L IS USM einen Weitwinkel-Zoom für Profis im Programm. Wie man durchaus erwarten kann, ist das Objektiv gut verarbeitet und hält auch den Einsatz in schlechterem Wetter aus. Positiv für den Nutzer ist außerdem ein frei belegbarer Funktions-Ring, der mit verschiedenen Kamera-Einstellungen belegt werden kann - etwa um ohne die kleinen Bedienelemente am Body die Belichtungszeit zu ändern.Bei der Bildqualität gibt es wenig zu meckern, besonders spektakulär ist das Produkt angesichts des Preises von rund 2500 Euro auch nicht, wie der Test durch ValueTech TV zeigt. Die Anschaffungskosten rechtfertigen sich dabei vor allem durch die integrierte Stabilisierung, die in dieser Klasse anderswo auch nicht deutlich günstiger zu bekommen ist. Das liegt aber teils wohl auch daran, dass die großen Markenanbieter hier die preiswerteren Konkurrenten noch etwas aus dem Markt heraushalten.