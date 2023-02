Canon EOS R8: Vollformat zwischen Preishammer und Kompromiss

Die neue Canon EOS R8 ist da - und nun auch der kürzlich noch angekündigte Test durch die Kollegen von ValueTech TV . Die Kamera ist etwas über dem Einsteiger-Bereich in das Vollformat angesiedelt, allerdings richtet sich das System an eine ziemlich breite Nutzergruppe.Und hier schafft Canon es durchaus, viele Ansprüche recht anständig zu bedienen. Allerdings sollte man vor dem Kauf prüfen, welche Objektive man benötigt und noch kaufen müsste. Denn Canon ziert sich mal wieder, Dritthersteller in die Serie hineinzulassen, sodass man damit rechnen muss, auf die teureren Markenmodelle beschränkt zu sein.