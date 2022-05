Canon EOS R7 & EOS R10: APS-C jetzt für deutlich mehr Nutzer

Zwei Modelle

Canon steht kurz vor einer wichtigen Einführung neuer Produkte: Der Hersteller bringt jetzt APS-C-Sensoren in das EOS-R-System. Den Anfang werden hier zwei neue Digitalkameras und ihre zugehörigen Kit-Objektive machen. Die Kollegen von ValueTech TV konnten bereits einen ersten Blick auf die kommenden Produkte werfen und schildern euch hier die dabei erlangten Eindrücke.Tests konnten allerdings noch nicht in größerem Umfang durchgeführt werden. Trotzdem ließ sich anhand der Hersteller-Angaben schon einiges in Erfahrung bringen. Bei den neuen Kameras handelt es sich um die EOS R7, die im Grunde die Nachfolge der 7D-Familie antritt, und die R10, die mit einem deutlich geringeren Preis die Einsteiger ansprechen wird.Was euch bei den neuen Produkten hinsichtlich der Funktionen erwartet, ist somit bereits ein Stück weit absehbar. Für konkrete Bewertungen wird aber noch etwas Geduld erforderlich sein, hier kommt man letztlich um richtige Tests nicht herum.