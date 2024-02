CFexpress: Viele aktuelle Karten schaffen 8K-Video mit 60 fps

Wer Videomaterial in 8K aufnimmt, braucht eine enorm leistungsfähige Speicherkarte. Den Kollegen von ValueTech TV wurde eine solche zum Test angetragen. Allerdings wollten diese sich nicht einfach mit einer einzelnen CFexpress-Karte beschäftigen, nahmen das aber zum Anlass, gleich mal den eigenen Bestand durchzutesten.Es zeigte sich, dass die meisten Speicherkarten, die man noch in der Schublade hat, schlicht nicht geeignet sind. Es gibt aber bei den aktuellen Produkten eine ganze Reihe von Karten, die schnell und robust genug sind, um Videomaterial in 8K und 60 Bildern pro Sekunde wegzuschreiben - und das, obwohl hier bis zu ein Terabyte Daten bei gerade einmal 30 Minuten Laufzeit zusammenkommen können.