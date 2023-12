Blackview Tab18 im Test: High-End Gaming für unterwegs

12 GB RAM treffen auf MediaTek G99-Power

Maximale Mobilität: Blackview Tab18 mit 4G

Beim Blackview Tab18 handelt es sich um ein selbst ernanntes Gaming-Tablet mit 4G . Mit an Bord sind 12 GB RAM, die virtuell auf 24 GB aufgestockt werden können. Hierfür kann der 256 GB interne Speicherplatz verwendet werden. Blackview spricht in diesem Zusammenhang von "erweitertem RAM". Erweitern lässt sich auch der üppige Speicherplatz: Das Blackview Tab18 nimmt microSD-Karten mit einer Größe von bis zu 1 TB auf. Davon dürften sich wohl vor allem Menschen angesprochen fühlen, die große Mediatheken oder App-Dateien auf dem Tablet speichern wollen. Als Prozessor kommt ein MediaTek Helio G99 zum Einsatz. Der Prozessor taktet mit bis zu 2,0 GHz.Dem Tab 18 liegt ein Set-Kopfhörer bei. Die Dreingabe ist bei unserem Kollegen Timm Mohn direkt wieder in der Verpackung gelandet. Ganz im Gegenteil zum USB-Netzteil und dem entsprechenden Kabel. Vorbildlich ist das Transportcase, welches dem Blackview Tab18 beiliegt. Mit jenem kann das Tablet auch aufgestellt werden. Bei Auslieferung wurde eine Schutzfolie mit Informationen auf dem Tablet aufgebracht. Jene gibt Aufschluss über die Tablet-Spezifikationen und beinhaltet einen Hinweis zum Aufladen des Gerätes.Die Front nimmt ein 12-Zoll-Display ein. Dies löst mit 2000 x 1200 Pixel auf. Auf der Front sitzt eine 8-Megapixel-Kamera für Selfies oder Video-Telefonie. Das Tab 18 wird per USB-C geladen. Neben dem USB-Port befinden sich die Harman Kardon Speaker. Der Hersteller hat insgesamt vier Lautsprecher verbaut. Über einen Power-Button wird das Tablet eingeschaltet. Die Lautstärke lässt sich der zwei getrennte Buttons erhöhen bzw. verringern. Mithilfe des mitgelieferten Tools wird der SIM- und microSD-Karten-Schacht aus dem Gerät gehoben. Die Rückseite ziert ein Blackview-Logo sowie das Kamerasetup aus 16-Megapixel-Hauptkamera und LED.Die Buttons können mit einem guten Druckpunkt überzeugen. Kaum hat man den Power-Button gedrückt, startet das Blackview Tab 18. Das System bootet zügig und lädt anschließend zur Ersteinrichtung ein. Zu jener gehört auch, als Systemsprache Deutsch und als Region Deutschland einzustellen. Die Verknüpfung des Googles-Kontos geht leicht von der Hand und ist in wenigen Klicks erledigt. Nach einigen Minuten ist das Blackview Tab 18 einsatzbereit. Bereits beim Blick auf den Homescreen kann der gute Schwarzwert des 350 nits hellen IPS Panel überzeugen.Auf dem Tablet läuft Android 13. Über dem normalen Google-Interface liegt der DokeOS-Skin von Blackview. Zur Auslieferung ist DokeOS_P 4.0 installiert. Der Hersteller hält das Betriebssystem über Over-the-Air-Updates auf dem neuesten Stand. Sobald ein Update verfügbar ist, erhält man darüber eine Push-Benachrichtigung. Selbst wenn das System auf dem neuesten Stand ist, lohnt es sich immer mal wieder, alle Apps auf Updates zu überprüfen. Gerade beim ersten Start wird für viele Anwendungen ein Update angeboten.Beim Blackview Tab 18 sind neben dem für Deutschland wichtigen Band 20 auch das 4G-Band 1, 3, 7, 8, 40 an Bord. Damit dürfte man jeder gut ausgebauten Gegend auch ohne Wi-Fi mit dem Internet verbunden sein. Gerade Online-Gamer, die zu bestimmten Zeiten Aufgaben in Spielen erledigen müssen oder Berufspendler dürften das Mobilfunk-Modul zu schätzen wissen. Derzeit ist das Blackview Tab 18 für 359,99 Euro auf Amazon verfügbar . Auf der Artikelseite ist sowohl ein Coupon auswählbar, der den Preis um 60 Euro senkt, und tagesaktuell wird zudem der Gutschein 6DLQIL6G angezeigt. Dieser reduziert den Einkaufspreis um weitere 5 Prozent auf 281,99 Euro. Der auf der Artikelseite immer wieder angezeigte Stift gehört aber leider nicht zum Standardlieferumfang. Dieser ist für 42,91 Euro bei Blackview verfügbar