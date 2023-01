BMW: Konzeptauto mit E-Ink-Display und großem HUD vorgestellt

BMW hatte in diesem Jahr auf der CES in Las Vegas das Konzeptauto BMW i Vision Dee vorgestellt. Dieses ist an der Frontniere sowie unterhalb der Seitenscheiben mit E-Ink Displays ausgestattet, welche verschiedene Effekte darstellen können. Die Scheiben des Fahrzeugs sind transparente Displays, auf denen sich während der Fahrt Informationen anzeigen lassen. Unser Kollege Johannes Knapp hat sich das futuristische Fahrzeug auf der Technikmesse näher angeschaut.