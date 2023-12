Astro-Fotografie im Fokus: Gute Objektive und was 1000€ ausmachen

Auch wenn die Nächte ziemlich kalt sind: Die Kollegen von ValueTech TV haben keine Mühe gescheut und sind mit zwei neuen Objektiven nach draußen gegangen, um ihre Fähigkeiten in der Astrofotografie zu testen. Es handelt sich um die Modelle Sigma 14mm F1.4 Art und Viltrox 16mm F1.8 Pro.Beide Objektive unterscheiden sich beim Preis recht ordentlich. Immerhin geht es hier um rund tausend Euro. Im preiswerteren Viltrox kann das Objektiv einiges liefern, wenn es unter seichten Umgebungsbedingungen eingesetzt wird. In der Kälte der Nächte in Island begann die Elektronik aber irgendwann seltsam zu reagieren. Das teurere Sigma-System ist hingegen darauf ausgelegt, auch mit solchen Voraussetzungen umzugehen.