World of Willow: Featurette zur neuen Fantasyserie veröffentlicht

In etwas mehr als zwei Wochen startet bei Disney+ die Fantasyserie Willow, die natürlich auf dem gleichnamigen Kinofilm von 1988 basiert. Eine neue Featurette zeigt jetzt exklusive Eindrücke von den Dreharbeiten und Interviews mit Produzenten und Darstellern.Die Geschichte der neuen Serie setzt ungefähr 20 Jahre nach dem Ende des Films an und dreht sich wieder um den Zauberer Willow Ufgood (gespielt von Warwick Davis), der bei seinem nächsten Abenteuer von einer (größtenteils) neuen Truppe Helden begleitet wird. Im Video lassen Disney und Lucasfilm unter anderem Christian Slater (spielt Allagash), Tony Revolori (Graydon) und Erin Kellyman (Jade) zu Wort kommen. Ebenfalls zu sehen ist die Schauspielerin Joanne Whalley, die in ihre vertraute Rolle der Sorsha zurückkehrt.Im Video sprechen außerdem die beiden Executive Producer Ron Howard und Jonathan Kasdan darüber, wie die Serie mit dem 80er-Jahre-Kultfilm verknüpft ist. Willow startet am 30. November 2022 bei Disney+.