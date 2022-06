Westworld - Neuer Trailer stimmt auf den Start der 4. Staffel ein

Nächste Woche startet Staffel 4 der HBO-Serie Westworld. In Deutschland wird dann wieder Sky die neuen Folgen parallel zur US-Ausstrahlung zeigen. Ein Trailer lädt alle Fans zu weiteren Spekulationen ein, wie es dann weitergehen könnte.Allzu viel zur Handlung verrät das neue Video trotz einer Länge von etwas mehr als zwei Minuten allerdings nicht. Staffel 4 wird von offizieller Seite her als "düstere Odyssee über das Schicksal des empfindungsfähigen Lebens auf der Erde" bezeichnet - das klingt doch recht vielversprechend. Im Trailer ist die Schauspielerin Evan Rachel Wood in ihrer neuen Rolle als Android Christina zu hören. Diese scheint erkannt zu haben, dass in der Welt einiges nicht in Ordnung ist - und dass dies korrigiert werden muss.Staffel 4 umfasst insgesamt acht Folgen, los geht es in der Nacht zum 27. Juni 2022 auf Sky Ticket und Sky Q sowie am 27. Juni um 20:15 Uhr auf Sky Atlantic. Neue Folgen gibt es dann wöchentlich.