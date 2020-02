Westworld - HBO zeigt den finalen Trailer zur dritten Staffel

Videos automatisch starten

Der US-Fernsehsender HBO hat einen ersten längeren Trailer zu Staffel 3 der Serie Westworld veröffentlicht. Dabei dürfte es sich dann zugleich auch um das letzte Vor­schau­video handeln, denn bis zum Start der neuen Folgen dauert es nicht mehr lange - und diese werden einige größere Veränderungen mit sich bringen.



In der dritten Staffel lässt die Serie Westworld den bisherigen Schauplatz, einen The­men­park, hinter sich und lässt uns in eine viel größere Welt blicken. Statt Western-Atmosphäre sollen sich die Folgen stärker an Vorbildern wie Blade Runner orientieren: Eine große Rolle wird dabei Dolores (Evan Rachel Wood) spielen, die aus dem Park fliehen konnte und sich nun mit einem neuen Charakter verbündet, der von Aaron Paul gespielt wird.



Für Konflikte dürfte ein neuer Gegenspieler sorgen, der vom Schauspieler Vincent Cassel verkörpert wird und offenbar einen Mörder auf die geflüchtete Dolores ansetzt. In den USA laufen die neuen Folgen ab dem 15. März 2020 bei HBO, Fans in Deutschland sehen die Serie ab dem 30. März dann bei Sky.