Werbespot: Serena Williams erweckt für Netflix ihren Avatar-Zustand

In dieser Woche startet auf Netflix die nächste Realserie, die auf einer beliebten Anime- oder in diesem Fall Zeichentrickvorlage basiert. Avatar: Der Herr der Elemente soll dann möglichst an den großen Erfolg der One Piece-Adaption anknüpfen. Vorab soll nun ein neuer Werbespot auf die Serie einstimmen.In dem eine Minute langen Clip können wir der ehemaligen Profi-Tennisspielerin Serena Williams dabei zuschauen, wie sie beim Training den Avatar-Zustand betritt und bei ihrem Aufschlag die vier Elemente beeinflusst - da staunt sogar das Ballkind.Dass ausgerechnet Serena Williams in einem Werbespot für die neue Netflix-Serie zu sehen ist, ist übrigens kein Zufall, denn die Sportlerin ist schon seit langer Zeit Avatar-Fan und sie hat in der Zeichentrickserie sogar der Feuernation-Soldatin Ming ihre Stimme geliehen. Die Realserie zu Avatar: Der Herr der Elemente startet am 22. Februar 2024 auf Netflix.