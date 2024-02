Als 1996 Twister im Kino startete, entwickelte sich der Katastrophenfilm schnell zu einem der größten Blockbuster des Jahres - zumindest die fliegende Kuh dürfte vielen bis heute noch in Erinnerung sein. In diesem Jahr entfesselt Regisseur Lee Isaac Chung in der Fortsetzung Twisters nun erneut die zerstörerischen Naturgewalten auf der Leinwand. Dieses Mal begibt sich Daisy Edgar-Jones als Sturmforscherin auf gefährliches Terrain, während Tyler Owens die Rolle eines stürmischen Social-Media-Stars übernimmt.