Ryan Reynolds im Doppelpack: Der Schauspieler streift sich dieses Jahr nicht nur in Deadpool 3 wieder den schwarz-roten Superhelden-Anzug über, sondern darf in einem weiteren Film auch mit imaginären Freunden auf Tuchfühlung gehen. Das dann aber deutlich familienfreundlicher als bei seinem MCU-Einstand, wie uns der neueste, ziemlich witzige TV-Spot zeigt. In IF: Imaginäre Freunde begleitet Reynolds ein kleines Mädchen auf ein Abenteuer, um in Vergessenheit geratene "IFs" wieder mit ihren Kindern zu vereinen.