Twisted Metal: Trailer zur Serienadaption des PlayStation-Klassikers

Vom Videospiel zur Serie

Postapokalypse mit schnellen Autos und einem Killerclown

Den PlayStation-Klassiker Twisted Metal gibt es demnächst auch als Live-Action-Serie: Diese zeigt der Streaming-Dienst Peacock ab Ende Juli, der offizielle Trailer verspricht vorab ziemlich PS-starke und zugleich recht blutige Unterhaltung.Sonys Twisted-Metal-Reihe war 1995 auf der ersten PlayStation-Konsole gestartet und kombinierte damals Rennspiel- und Shooter-Elemente - mit Erfolg, denn in den darauffolgenden Jahren gab es mehrere Fortsetzungen, die letzte erschien allerdings bereits 2012. Mehr als zehn Jahre später soll die Idee nun als TV- oder eben Streaming-Serie wieder neu aufgelegt werden.Zu sehen gibt es diese ab dem 27. Juli zumindest in den USA auf Peacock. Insgesamt zehn Folgen mit einer Länge von jeweils 30 Minuten wird es geben. Einen Termin oder Anbieter für den deutschen Markt gibt es bislang noch nicht.Twisted Metal folgt der Geschichte des Außenseiters John Doe (gespielt von Anthony Mackie), der in einer postapokalyptischen Welt die Chance auf ein besseres Leben erhält. Die Bedingung: Er muss für eine Auftraggeberin ein geheimnisvolles Paket zu seinem Bestimmungsort bringen. Allerdings gestaltet sich der Trip alles andere als einfach, denn im Ödland muss Doe an jeder Menge Plünderern und auch einem ziemlich verrückten Typen mit Machete und Clownsmaske vorbei.Twisted Metal stammt vom Autoren-Duo Rhett Reese und Paul Wernick (Zombieland, Deadpool), außerdem ist Michael Jonathan Smith als Showrunner bei dem Projekt mit dabei. Neben Anthony Mackie spielen unter anderem noch Neve Campbell (Sidney Prescott in Scream), Will Arnett, Samoa Joe und Thomas Haden Church mit.