The Continental - Neuer Trailer zur John Wick-Miniserie veröffentlicht

Die Anfänge des Killer-Hotels

John Wick-Action, aber mit Handlung

The Continental auf Prime Video Serienstart am 22. September 2023

Zum Angebot

Im September startet mit The Continental ein Serienableger zur Actionreihe John Wick. In dieser wird die von Keanu Reeves gespielte Titelfigur aber keine Rolle spielen, stattdessen steht hier ein junger Winston Scott im Mittelpunkt, der sich mit dem berüchtigten Auftragskiller-Hotel anlegt. Jetzt gibt es den ersten richtigen Trailer.The Continental: From the World of John Wick dient als Vorgeschichte zu den Filmen und spielt im New York der 1970er-Jahre. Die Handlung folgt dem späteren Hotelbesitzer Winston Scott, der im Kino bisher von Ian McShane gespielt wurde. In der Serie schlüpft nun Colin Woodell in die Rolle. Und wie der neue Trailer verrät, hat Scott ein Problem, sogar ein ziemlich großes:Dessen Bruder hat nämlich etwas äußerst Wichtiges von dem skrupellosen Bösewicht Cormac (gespielt von Mel Gibson) gestohlen. Da dieser den eigentlichen Dieb nicht zu fassen bekommt, macht er nun eben Winston dafür verantwortlich. Dieser hat allerdings nicht vor, seinen Bruder ans Messer zu liefern, sondern plant stattdessen zusammen mit ihm den Gegenangriff. Kein leichtes Vorhaben, schließlich hat Cormac das Continental-Hotel mitsamt seinen Attentätern hinter sich und so benötigen die Brüder weitere Unterstützung - und natürlich etliche Waffen.Deutlich wird, dass The Continental zwar die typische John Wick-Action liefern wird, gleichzeitig aber auch einen stärkeren Fokus auf die Handlung richtet, als dies zuletzt in den Filmen der Fall war. Diese soll nach drei Folgen bereits zu Ende erzählt sein, welche aber immerhin Spielfilmlänge haben werden.Während in den USA die drei Episoden wöchentlich ab dem 22. September auf Peacock gezeigt werden, gibt es diese in Deutschland bei Amazon Prime Video zu sehen. Neben Colin Woodell und Mel Gibson spielen noch Peter Greene, Nhung Kate, Katie McGrath, Jessica Allain, Jeremy Bobb, Adam Shapiro, Ayomide Adegun und Sallay Garnett in weiteren Rollen mit.