Ted: Termin und Trailer zur derben Prequel-Serie von Seth MacFarlane

Die Anfänger einer ungewöhnlichen Freundschaft

Der von Seth MacFarlane erschaffene Stoffbär Ted durfte sich in der Vergangenheit schon in zwei recht erfolgreichen Kinofilmen austoben und demnächst bekommt das sprechende Plüschtier auch seine eigene Serie. Zu dieser hat der Streamingdienst Peacock jetzt einen ersten Trailer veröffentlicht.Die neue Serie Ted soll die Vorgeschichte zu den beiden Filmen (2012 und 2015) erzählen. Ausgangspunkt ist dabei das Jahr 1993 in der Stadt Framingham, Massachusetts. Teds (Seth MacFarlane) großer Ruhm ist inzwischen vorbei und er lebt zusammen mit seinem besten Freund, dem 16-jährigen John Bennett (gespielt von Max Burkholder) sowie dessen Eltern Matty und Susan (Scott Grimes und Alanna Ubach) und Cousine Blaire (Giorgia Whigham).Klar ist: Auch in Serienform läuft der Sprüche klopfende Teddy wieder zu Höchstform auf und haut bereits im Trailer den einen oder anderen recht derben Spruch weit unter der Gürtellinie raus - Fans der Kinofilme dürften also voll auf ihre Kosten kommen, wenn Ted seinen Kumpel John durch dessen Schulerfahrungen in den 1990er-Jahren begleitet.In den USA startet die siebenteilige Serie am 11. Januar 2024 exklusiv auf Peacock. Wann und wo es Ted in Deutschland zu sehen gibt, ist hingegen bislang nicht bekannt.