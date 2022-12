Transformers: Aufstieg der Bestien - Der erste Trailer ist tierisch wild

Paramount Pictures bringt die Transformers zurück ins Kino: Nach dem (etwas) ruhigeren Bumblebee geht es in Transformers: Aufstieg der Bestien wieder deutlich mehr zur Sache, wie der erste Trailer recht eindrucksvoll unter Beweis stellt. Dieses Mal mischen sich sogar noch weitere Parteien in die Robo-Schlacht mit ein.Transformers: Aufstieg der Bestien (im Englischen: Rise of the Beasts) ist der bereits siebte Teil der Actionfilmreihe. Inhaltlich wird dieser an das Ende von Travis Knights Bumblebee aus dem Jahr 2018 anknüpfen. Der Kampf zwischen den Autobots und Decepticons geht hier in den 1990ern in die nächste Runde, wobei nun auch die Maximals, Predacons und Terrorcons erstmals auf der Leinwand zu sehen sein werden. Im ersten Trailer nehmen vor allem die guten Tier-Roboter Maximals eine große Rolle ein.Auch wenn Transformers: Aufstieg der Bestien wieder ein ziemliches Actionspektakel werden dürfte, nimmt hier nicht Michael Bay, sondern Steven Caple Jr. (Creed 2) auf dem Regiestuhl Platz. Kinostart in Deutschland ist im Juni 2023.