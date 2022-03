The Bubble: Netflix zeigt den ersten Trailer zur starbesetzten Komödie

In der Komödie The Bubble erzählt Netflix die Geschichte eines Filmteams, das unter den erschwerten Bedingungen der Pandemie versucht, das Finale einer Trash-Monsterfilmreihe zu drehen. Nach einem fiktiven Promo-Video gibt es nun auch einen richtigen Trailer zu sehen.The Bubble ist die nächste Komödie des US-amerikanischen Regisseurs Judd Apatow (Superbad, Männertrip, Dating Queen). Stars wie David Duchovny, Pedro Pascal, Karen Gillan oder Keegan Michael-Key mimen hier eine Gruppe Schauspieler, die sich während der Pandemie in einem Luxus-Hotel einschließen, um dort den sechsten und letzten Teil der Cliff Beasts-Reihe fertigzustellen - was aber wohl nicht ganz so einfach ist.Zwar existiert Cliff Beasts 6 in Wirklichkeit also nicht, vor ein paar Tagen wurde aber dennoch ein fiktiver Teaser gezeigt . The Bubble startet passenderweise am 1. April 2022 exklusiv bei Netflix.