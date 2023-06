The Witcher: Netflix zeigt einen weiteren Trailer zur 3. Staffel

Kurz vor dem Start der dritten Staffel von The Witcher hat Netflix einen weiteren Trailer zur Serie veröffentlicht. Dieser zeigt ein paar bereits bekannte Szenen, hält aber auch neue Ausschnitte bereit. Außerdem weist Netflix noch einmal darauf hin, dass die Staffel in zwei Teilen an den Start geht.Fans der Serie The Witcher warten nun schon recht lange auf neue Folgen, das bislang vorläufige Ende der zweiten Staffel gab es immerhin schon im Dezember 2021 zu sehen. Weiter geht es nun am Donnerstag (29. Juni 2023) mit zunächst fünf Folgen. Einen kurzen Ausblick die auf kommenden Ereignisse liefert jetzt eine weitere Vorschau, in der es unter anderem um die Neutralität der Hexer geht, welche für Geralt nun aber nicht ohne Konsequenzen zu bleiben scheint.The Witcher: Staffel 3 endet allerdings nicht schon nach den ersten fünf Episoden, sondern macht nur rund einen Monat Pause: Ab dem 27. Juli gibt es noch einmal drei weitere Episoden, in welchen Henry Cavill ein letztes Mal die Rolle des Hexers spielen wird. In Staffel 4 nimmt dann Liam Hemsworth seinen Platz ein.