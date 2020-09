The Walking Dead: World Beyond - Trailer deutet ein Heilmittel an

AMC rührt weiterhin kräftig die Werbetrommel für The Walking Dead: World Beyond und präsentiert noch einen Trailer zur Zombie-Miniserie, die in ziemlich genau drei Wochen startet. Das Video gewährt einen kurzen Einblick in die gefährliche Reise der jungen Protagonisten und verrät Neues zur Geschichte.Erst vor wenigen Tagen hatten die Verantwortlichen hinter dem Spin-off einen neuen Trailer gezeigt , da gibt es jetzt schon wieder weiteres Bildmaterial zu sehen. Das Video mit dem Titel "Not the Bees!" enthält dabei ein interessantes Detail zur Story, denn möglicherweise könnte in der Serie endlich ein Heilmittel gegen die Zombie-Epidemie gefunden werden.Dies könnte zumindest dann passieren, wenn sich die Behauptungen der Geschwister Iris und Hope als korrekt erweisen. Denn dann könnte deren Vater, Dr. Leo Bennett, tatsächlich ein solches Mittel gefunden haben - oder zumindest kurz vor einem bedeutenden Durch­bruch stehen. Allerdings scheint der Wissenschaftler in der Klemme zu stecken. Ob die Rettungsmission gelingt und ob es wirklich eine Heilung gibt, erfahren Zuschauer in Deutsch­land ab dem 5. Oktober 2020 bei Amazon Prime Video.