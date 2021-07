Das Ende naht: Neuer Trailer zur finalen Staffel von The Walking Dead

Videos automatisch starten

Die Zombie-Serie The Walking Dead steuert langsam aber sicher ihrem Ende entgegen. Fans dürfen sich zum Abschluss aber noch über eine extralange 11. Staffel freuen, die in diesem Jahr sogar deutlich früher als gewohnt beginnt. Traditionell gab es am Wochenende auf der (in diesem Jahr virtuellen) San Diego Comic-Con den ersten richtigen Trailer zu den neuen Folgen zu sehen.



Das Ende einer langen Reise Für viele kam die Ankündigung, dass die TV-Serie The Walking Dead mit der 11. Staffel endet, zwar überraschend, angesichts sinkender Quoten und der bereits abgeschlossenen Comicvorlage ist die Entscheidung aber durchaus nachvollziehbar. In den finalen Folgen kommt die Gruppe der Überlebenden schließlich mit dem Commonwealth in Kontakt, außerdem werden die Reaper eine große Rolle spielen. Die feindliche Gruppe wurde bereits in den Bonus-Folgen zur 10. Staffel kurz eingeführt und könnte durchaus noch für den einen oder anderen Serientod verantwortlich werden.



Wer das Finale überlebt - und ob es für Fans zum Abschluss auch noch mal ein Wiedersehen mit dem vor einer Weile verschollenen Rick Grimes geben wird - verrät der Trailer selbstverständlich nicht. Letzterer soll aber auch weiterhin in den kommenden The Walking Dead-Kinofilmen die zentrale Rolle spielen, zu denen aber schon seit längerer Zeit Funkstille herrscht.



In Deutschland exklusiv bei Disney+ Star Mit der 11. Staffel findet The Walking Dead unter anderem in Deutschland ein neues Zuhause: Die Folgen werden nämlich hierzulande ihre Premiere nicht mehr beim Pay-TV-Sender Fox feiern, sondern bei Disney+ Star. Die finale Season wird in drei Teilen zu je acht Folgen gezeigt, das erste Drittel gibt es ab dem 23. August 2021 zu sehen - ein Tag nach der Premieren in den USA.



Neben der neuen Staffel der Mutterserie und den bereits genannten Filmen kommt auf Fans aber auch sonst noch eines zu: Neben einer zweiten Staffel von The Walking Dead: World Beyond und einer siebten Staffel von Fear The Walking Dead soll es mit Tales of the Walking Dead und einer noch namenlosen Serie mit den Charakteren Daryl und Carol mindestens zwei weitere Spin-offs geben.