The Umbrella Academy - Netflix zeigt den ersten Trailer zu Staffel 2

Fans von The Umbrella Academy dürfen sich schon bald auf Nachschub freuen, denn noch in diesem Monat geht es bei Netflix mit der Superhelden-Serie weiter. Bei den neuen Ge­schich­ten werden dann vor allem Zeitreisen im Mittelpunkt stehen, wie jetzt der Trailer zur zweiten Staffel zeigt.In den neuen Folgen reist die außergewöhnliche Superheldenfamilie eher unfreiwillig in die Vergangenheit. Oder genauer: in die 1960er Jahre. Offenbar haben sie den bevorstehenden Weltuntergang aus ihrer Zeit aber mitgenommen und müssen nun einen neuen Weg finden, diesen zu verhindern. Erschwerend kommt hinzu, dass die Helden offenbar von Auf­trags­kil­lern gejagt werden.The Umbrella Academy: Staffel 2 startet am 31. Juli 2020 bei Netflix mit insgesamt zehn neuen Folgen. Diese dürften noch ein wenig verrückter als die bisher gezeigten Episoden werden, wie der neue Trailer nun vermuten lässt.