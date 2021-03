The Suicide Squad - Warner Bros. zeigt den ersten Trailer zum Reboot

Videos automatisch starten

Nachdem DC sein Suicide Squad schon vor ein paar Jahren mit nur mäßigem Erfolg aufs Kino losgelassen hatte, erhält die An­ti­hel­den­trup­pe in diesem Jahr eine zweite Chance: Natürlich muss das abgedrehte Team mit Harley Quinn und Co. mal wieder die Welt retten - auf ihre ganz eigene verrückte Art und Weise, wie der erste Trailer nun mehr als deutlich macht.



"The Suicide Squad" ist die Fortsetzung zur Comicverfilmung "Suicide Suad" aus dem Jahr 2016 und zugleich auch ein Reboot, welches somit nicht direkt an die alte Geschichte an­knüpft. Wieder mit dabei ist jedoch Margot Robbie in ihrer Rolle als Harley Quinn und auch Jai Courtney darf ein zweites Mal Captain Boomerang verkörpern. Ansonsten hat der Film einige Neuzugänge beziehungsweise Neubesetzungen zu verzeichnen. Einen besonders bleibenden Eindruck hinterlässt im Trailer zweifelsfrei der computeranimierte King Shark (Steve Agee), der seine Gegner entweder am Stück verspeist oder einfach in zwei Hälften zerreißt.



Ansonsten werden im Film noch Bloodsport (Idris Elba), Peacemaker (John Cena), Ratcatcher II (Daniela Melchior), Savant (Michael Rooker), Blackguard (Pete Davidson) und Javelin (Flula Borg) von der skrupellosen Amanda Waller (Viola Davis) auf eine gefährliche Mission geschickt, bei der idealerweise der eine oder andere Superschurke das Zeitliche segnet.



Regie bei The Suicide Squad führt dieses Mal James Gunn, der zuletzt eher für die "Konkrurenz" von Marvel gearbeitet hatte (Guardians of the Galaxy Vol. 1 + 2). Als geplanter Kinostart ist derzeit der 5. August 2021 angesetzt.