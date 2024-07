Doppelt verrückt: Lady Gaga und Phoenix im neuen Joker 2-Trailer

Der Joker und Harley finden zusammen

Mit Joker: Folie à Deux startet im Oktober die Fortsetzung von Todd Phillips' gefeiertem Joker-Film aus dem Jahr 2019 im Kino und dürfte dann genau das abliefern, was der Titel verspricht. Denn bei dem "Wahnsinn zu zweit" bekommt der Joker nun eine nicht minder wahnsinnige Partnerin zur Seite gestellt.Für den Film schlüpft zwar Joaquin Phoenix erneut in die Rolle des titelgebenden Comicschurken, dieser steht nun aber nicht mehr allein im Rampenlicht, denn schon kurz nach seiner Festnahme und Einlieferung in die Arkham-Nervenheilanstalt lernt dieser die große Liebe seines Lebens kennen: Gemeint ist natürlich die Psychiaterin Dr. Harleen Frances Quinzel oder eben Harley Quinn, die unweigerlich dem charmanten Wahn des Jokers zum Opfer fällt.Gespielt wird diese übrigens von der amerikanischen Pop-Sängerin Lady Gaga, die sicherlich auch das eine oder andere Lied in dem Film singen dürfte. Dieser soll nämlich gleich mehrere musikalische Einlagen haben, weshalb sogar Musical-Liebhaber auf ihre Kosten kommen könnten. In der neuesten Vorschau stimmt aber auch der Joker bereits ein paar (etwas schräge) Töne an.Neben Joaquin Phoenix und Lady Gaga spielen unter anderem noch Zazie Beetz (Sophie Dumond), Brendan Gleeson und Catherine Keener in dem Film mit. Regie führte erneut Todd Phillips, das Drehbuch hatte er zuvor zusammen mit Scott Silver verfasst.Joker: Folie à Deux läuft ab dem 3. Oktober 2024 in den deutschen Kinos, international startet der Film bereits einen Tag früher.