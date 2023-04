The Penguin: HBO Max zeigt den ersten Teaser zum Batman-Spin-off

Warner und HBO Max haben einen ersten Teaser-Trailer zur Serie The Penguin veröffentlicht, die einen der bekanntesten Gegenspieler Batmans in den Mittelpunkt rückt. Dieser wird erneut von Colin Farrell gespielt. Der Start erfolgt voraussichtlich 2024.Die kommende Dramaserie von Regisseur Matt Reeves wird als das nächste Kapitel der The Batman-Saga bezeichnet und soll an das Ende der Comicverfilmung von 2022 anknüpfen, in welcher Robert Pattinson den Dunklen Ritter verkörperte. The Penguin wird sich dann jedoch vorrangig um den auch als "Pinguin" bekannten Schurken Oswald Cobblepot drehen. Derzeit befindet sich die Serie noch in der Produktion, offenbar ist diese aber bereits so weit fortgeschritten, dass man nun einen ersten Teaser zeigen konnte. Details zur Handlung verrät dieser allerdings noch nicht.The Penguin soll irgendwann 2024 beim neuen bzw. umbenannten Streamingdienst Max (bisher: HBO Max) starten.