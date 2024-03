The Penguin: Neuer Teaser-Trailer zur Serie mit Colin Farrell

Noch lange bevor The Batman 2 ins Kino kommt, widmet sich eine kommende TV-Serie einem der wohl bekanntesten Schurken aus Gothams Unterwelt: In The Penguin schlüpft dann erneut Colin Farrell in die Rolle des Pinguins. Jetzt gibt es einen neuen Teaser-Trailer.In dem rund 90 Sekunden langen Video spricht der Gauner Oswald Cobblepot (so heißt der Pinguin mit bürgerlichem Namen) über eine wichtige Person seiner Kindheit, welche sein Leben bis heute entscheidend prägen sollte. Gemeint ist Rex Calabrese, ein Gangster der alten Schule, der sich jedoch auch für die Menschen in seiner Nachbarschaft eingesetzt hat und daher nach seinem Tod mit einer Parade gewürdigt wurde. Ob Cobblepot sich wohl vorstellen kann, einen ähnlich bleibenden Eindruck in seinem Umfeld zu hinterlassen?Ansonsten zeigt der Clip noch ein paar weitere, schnell geschnittene Szenen aus der Serie, hält sich ansonsten aber auch weiterhin mit Details zur Handlung zurück. Der Serienstart ist in den USA für den Herbst bei Max geplant.