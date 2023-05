The Flash: Der finale Trailer wirbelt das DC-Universum durcheinander

Zeitreisen mit Folgen

Wenn in etwas weniger als einem Monat The Flash ins Kino kommt, bleibt im DC-Comicuniversum kein Stein auf dem anderen, denn der Film wird massiv in die Zeitlinien eingreifen. Jetzt stimmt der finale Trailer mit vielen neuen Szenen auf das bunte Heldenspektakel ein.In The Flash nutzt der Titelheld (erneut gespielt von Ezra Miller) seine Superkräfte dazu, in die Vergangenheit zu reisen und dort den Mord an seiner Mutter zu verhindern. Was dieser nicht ahnt: Mit seiner Rettungsaktion verändert er auch das Schicksal der gesamten Menschheit und er kehrt in eine Realität zurück, in welcher der Superschurke General Zod die Welt zu zerstören droht. Zum Glück kann der mit der Situation offensichtlich überforderte Flash auf die Hilfe von Batman und Supergirl zählen.Wie der letzte Trailer vor dem Kinostart noch einmal zeigt, dürfte vor allem der dunkle Ritter dem blitzschnellen Junghelden zumindest zeitweise die Show stehlen. Dieser wird zudem in zwei Versionen auftreten, denn es schlüpfen sowohl der 71-jährige Michael Keaton (Batman, Batmans Rückkehr) als auch Ben Affleck (Batman vs Superman: Dawn of Justice, Justice League) in die Rolle von Gothams Fledermaus.The Flash wird von Andres Muschietti (Regisseur der Es-Filme) inszeniert, neben Miller, Keaton und Affleck spielen in weiteren Rollen unter anderem noch Sasha Calle (Supergirl), Michael Shannon, Ron Livingston, Maribel Verdú, Kiersey Clemons und Antje Traue mit. In Deutschland startet The Flash am 15. Juni 2023 im Kino.