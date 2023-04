Iron Man lässt grüßen: Der erste Trailer zu DCs 'Blue Beetle' ist da

Der erste Latino-Superheld von DC

DC-Film mit Marvel-Anleihen

DC und Warner Bros. bringen im Sommer einen weiteren Superhelden ins Kino: In Blue Bettle schlüpft ab August dann Xolo Maridueña in die Rolle des Titelhelden, der durch ein uraltes Relikt außergewöhnliche Kräfte erhält. Jetzt gibt es den ersten Trailer, der sich aber vielmehr wie ein Marvel- als ein DC-Film anfühlt.Mit Blue Beetle ist der gleichnamige Superheld dann auch zum ersten Mal überhaupt in einem Film oder einer Serie (Animationsserien einmal ausgenommen) zu sehen, auch wenn dieser bereits auf eine ziemlich lange Comic-Geschichte zurückblicken kann. Seit den späten 1930er-Jahren durften bislang sogar schon drei Menschen in das Käfer-Kostüm schlüpfen, wobei Regisseur Angel Manuel Soto nun gleich den dritten Blue Beetle aufgreift.Dieser trägt den bürgerlichen Namen Jaime Reyes (gespielt vom unter anderem aus Cobra Kai bekannten Xolo Maridueña), der eines Tages unverhofft mit dem "Skarabäus" in Kontakt kommt. Bei diesem handelt es sich um ein altes Alien-Relikt, das auf einer mächtigen Biotechnologie basiert und Reyes natürlich als seinen neuen Wirt auswählt. Dieser wird dadurch zum Blue Beetle, einem Superhelden mit ungeahnten Kräften und Fähigkeiten.Wie der Trailer zeigt, kann dieser mit seiner sprechenden Rüstung etwa fliegen, problemlos einen Bus zerteilen oder alles manifestieren, was Reyes sich vorstellt. Optisch erinnert das alles dabei sicherlich nur rein zufällig an bekannte Marvel-Helden wie Iron Man, Spider-Man (im Iron-Spider Anzug), Ant-Man oder auch Venom.In der Vorschau lernen wir außerdem die Schurkin Victoria Kord (Susan Sarandon) kurz kennen, die den Skarabäus in ihre Hände bekommen möchte. Weitere Rollen spielen unter anderem noch Adriana Barraza, Damián Alcázar, Elpidia Carrillo, Bruna Marquezine, Raoul Max Trujillo und George Lopez. Blue Beetle startet am 17. August 2023 in den deutschen Kinos.