Basierend auf der 1980er-Serie Ein Colt für alle Fälle (The Fall Guy) startet dieses Jahr der Actionfilm The Fall Guy im Kino, in dem der Barbie- und La La Land-Star Ryan Gosling die Rolle des Stuntman Colt Seavers spielt. Dieser wird praktisch zum Real-Life-Actionhelden, als er einen verschwundenen Schauspielerkollegen aufspüren soll und dabei einer Verschwörung auf die Schliche kommt. Ebenfalls mit dabei: die Golden-Globe-Gewinnerin Emily Blunt. Der Trailer verspricht ein recht witziges und rasantes Chaos, natürlich reichlich Stunts und eine Prise Romantik.