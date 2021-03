The Falcon and The Winter Soldier - Neuer Trailer zur Marvel-Serie

Videos automatisch starten

Am Freitag startet bei Disney+ die neue Marvel-Serie The Falcon and The Winter Soldier. Die beiden Titelhelden sind jetzt in einem neuen Trailer zu sehen, der natürlich auch jede Menge Action zeigt.



The Falcon and The Winter Soldier soll an den Erfolg von Marvel's WandaVision anknüpfen, das erst kürzlich bei dem Streaming-Dienst endete. In der neuen Serie stehen die beiden Helden Falcon (gespielt von Anthony Mackie) und Winter Soldier (Sebastian Stan) im Mit­tel­punkt, die sich nach den Ereignissen von Avengers: Endgame zusammengeschlossen ha­ben, um gemeinsam gegen das Böse zu kämpfen. Ob die beiden nun aber Partner, Kollegen oder doch ein Team sind, müssen sie wohl erst noch herausfinden.



The Falcon and The Winter Soldier ist ab dem 19. März 2021 bei Disney+ verfügbar. Die erste Staffel umfasst sechs Episoden.