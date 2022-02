The Boys Presents: Diabolical - Teaser zur Cartoon-Serie von Amazon

Im März startet bei Amazon die Anthologie-Serie The Boys Presents: Diabolical, die im selben Universum wie die Super- beziehungsweise Antihelden-Serie The Boys spielt. Allerdings bekommen wir hier mehrere animierte Kurzgeschichten serviert. Ein erster Teaser-Trailer gibt einen Ausblick auf die anscheinend ziemlich verrückten Episoden.Während die dritte Staffel von The Boys noch immer kein festes Startdatum hat, steht nun fest: Das Spin-off The Boys Presents: Diabolical gibt es ab dem 4. März 2022 mit acht Folgen beim Amazon Prime Video zu sehen. Jede Folge erzählt dann eine in sich abgeschlossene Geschichte, die aber alle im The Boys-Universum spielen.In Form eines Werbespots für die Fast Food-Kette Vought a Burger gibt der Teaser einen Ausblick auf das, was uns dann erwartet - der derbe Humor der Mutterserie dürfte also auch hier nicht zu kurz kommen. Das Video zeigt außerdem acht Sammelfiguren, die wohl andeuten dürften, um welche Superhelden es in den einzelnen Folgen geht.Für jede Geschichte ist dabei ein anderer Autor verantwortlich, unter anderem sind Seth Rogen, Awkwafina und Aisha Tyler an dem Projekt beteiligt.