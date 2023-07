Generation V: Neuer Teaser-Trailer zum Spin-off zu The Boys

So werden Superhelden gemacht

Gastauftritte einiger The Boys-Darsteller

Während die vierte Staffel der Amazon-Serie The Boys noch immer kein festes Startdatum hat, gibt es zumindest das Spin-off Generation V schon bald bei dem Streaming-Dienst zu sehen. Nachdem dieser erst vor wenigen Tagen den Release auf Ende September datiert hatte, wurde nun auch ein neuer und ziemlich blutiger Teaser-Trailer nachgereicht.Schauplatz von Generation V oder kurz: Gen V, ist die Godolkin Universität, eine exklusive Hochschule für junge Superheldinnen und Superhelden. Diese wird natürlich von Vought International betrieben und so überrascht es wenig, dass in den Hinterstübchen der Bildungseinrichtung so manch finsteres Geheimnis schlummert. Wer die Hauptserie kennt, der weiß natürlich, dass Superhelden hier nicht unbedingt die Guten sind und auch, woher diese tatsächlich ihre Kräfte bekommen.Als dann schließlich eine Gruppe Studenten den Geheimnissen ihrer Universität auf die Schliche kommt, werden sie sich entscheiden müssen, welche Art von Superhelden sie letztendlich werden möchten.Zur Besetzung von Generation V zählen Jaz Sinclair, Chance Perdomo, Lizze Broadway, Shelley Conn, Maddie Phillips, London Thor, Derek Luh, Asa Germann, Patrick Schwarzenegger, Sean Patrick Thomas und Marco Pigossi. Es wird aber auch ein Wiedersehen mit einigen Stars der Originalserie geben, wobei unter anderem Jessie T. Usher (A-Train), Claudia Doumit (Nadia) und Colby Minifie (Ashley Barrett) in ihre vertrauten Rollen schlüpfen. Als Showrunner arbeiten Michele Fazekas und Tara Butters für die Serie.Generation V startet am 29. September 2023 bei Prime Video , dann mit gleich drei Episoden am Stück. Weitere folgen jeweils freitags, das Staffelfinale läuft schließlich am 3. November. Wann The Boys weitergeht, ist noch völlig offen - Fans müssen sich daher womöglich noch bis 2024 gedulden.