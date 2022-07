Superhelden-Sequel mit viel Witz: Der erste Trailer zu Shazam 2 ist da

Warner Bros. hat den ersten richtigen Trailer zu Shazam! Fury of the Gods veröffentlicht. Das Video, das natürlich am Wochenende seine Premiere bei der Comic-Con in San Diego feierte, zeigt den recht unerfahrenen Titelhelden, der sich zwar mit einer Reihe neuer Gegenspieler herumschlagen muss, zum Glück aber auch auf tatkräftige Unterstützung zählen kann.Die Comicverfilmung Shazam wurde 2019 zu einem großen Kinoerfolg. Ein Grund dafür war sicherlich, dass der Film deutlich weniger düster als die meisten anderen DC-Comicadaptionen war. An diesem Erfolgsrezept soll auch der zweite Teil nichts ändern. Im ersten Trailer sehen wir den Jungen Billy Batson (gespielt von Asher Angel) beziehungsweise dessen Alter Ego, Shazam (Zachary Levy). Dieser hat offenbar mit einem angekratzten Selbstbewusstsein zu kämpfen und bekommt obendrein noch Ärger mit den Göttinnen Kalypso (Lucy Liu) und Hespera (Helen Mirren), die dem Jungen seine Kräfte wegnehmen wollen.Mittlerweile haben jedoch auch Billys Pflegegeschwister allesamt Superkräfte erhalten, sodass hier die Kräfteverhältnisse einigermaßen gerecht verteilt sein dürften. Wer beim Trailer genau hinschaut, kann übrigens einige witzige Details (wie die Puppe aus Annabelle) entdecken.Shazam! Fury of the Gods startet am 21. Dezember 2022 im Kino.