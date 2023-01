Shazam 2: Warner Bros. zeigt einen neuen Trailer zum DC-Spektakel

Warner Bros. hat einen neuen Trailer zum Superheldenfilm Shazam! Fury of the Gods veröffentlicht, der nach mehreren Terminverschiebungen schließlich im März in den deutschen Kinos anläuft. In seinem bereits zweiten Kinoabenteuer steht der Teenager Billy Batson alias Shazam vor größeren Problemen als je zuvor. Witzig für den Zuschauer dürfte es aber trotzdem werden.Nach dem eher düsteren (und hinter den Erwartungen zurückgebliebenen) Black Adam bedient sich Shazam! Fury of the Gods erneut der deutlich familienfreundlicheren Erzählweise des ersten Teils - und könnte damit auch insgesamt die weitere Richtung des DC-Kinouniversums vorgeben, welches sich gerade ohnehin im Umbruch befindet.Billy Batson (gespielt von Asher Angel) oder eben sein Superhelden-Ich Shazam (Zachary Levy) bekommen es dieses Mal mit den beiden Gottheiten Kalypso (Lucy Liu) und Hespera (Helen Mirren) zu tun, die ihm seine erst kürzlich erlangten Kräfte auch schon wieder rauben wollen - zum Glück kann der noch immer recht unerfahrene Held dieses Mal auf tatkräftige Unterstützung zählen, denn nach den Ereignissen des ersten Films haben seine Geschwister nun ebenfalls Superkräfte.Shazam! Fury of the Gods startet am 16. März 2023 in den deutschen Kinos.