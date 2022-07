Black Adam: Neuer Trailer zeigt Dwayne Johnson als Antihelden

Zur diesjährigen Comic-Con in San Diego hatte DC Comics nicht nur den ersten Trailer zu Shazam 2 , sondern auch neues Material aus Black Adam im Gepäck, in dem Actionstar Dwayne Johnson zum Antihelden wird.Mit Black Adam steigt Dwayne Johnson nun auch ins Superhelden-Business ein. Den Begriff "Held" sollte man dabei allerdings zumindest anfangs nicht so wörtlich nehmen, denn der mit äußerst mächtigen Kräften ausgestattete Titelcharakter kann sich in dem Film aus einer Jahrtausende langen Gefangenschaft befreien und ist in unserer Zeit eigentlich auf Rache aus - könnte sich letztendlich dann aber dennoch zum Helden für die ganze Welt entwickeln.Der neue Trailer, von offizieller Seite als Sneak Peek bezeichnet, liegt inzwischen auch schon in einer deutschen Fassung vor und zeigt viele neue Szenen aus dem Film, der am 20. Oktober 2022 in den deutschen Kinos startet.