Super Bowl 2023: Der neue Trailer zu Guardians of the Galaxy 3 ist da

Zum Super Bowl zeigte Marvel dieses Jahr einen neuen Trailer zu Guardians of the Galaxy Vol. 3 und so wie auch schon im ersten Trailer vor ein paar Wochen stehen alle Zeichen auf Abschied. Der Film bringt die Reise von Star-Lord und seiner Crew zu einem Ende und nicht jeder von ihnen dürfte das Finale wohl überleben. Mit High Evolutionary und Adam Warlock kündigen sich gleich zwei neue Schurken für den Film an. In Deutschland startet der Film am 5. Mai im Kino.