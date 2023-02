Super Bowl 2023: Ant-Man gönnt sich ein alkoholfreies Heineken

Zwar hatte Marvel zum Super Bowl keinen neuen Trailer zu Ant-Man and The Wasp: Quantumania gezeigt, ein Auftritt von Paul Rudd in seiner Rolle als Scott Lang/Ant-Man durfte aber trotzdem nicht fehlen - und zwar als Cross-over mit Heineken 0.0. In dem witzigen Clip kehrt dieser nach erfolgreicher Mission in Hank Pyms Labor zurück, um sich ein kühles Bier zu gönnen, wird dabei aber in Form von Haftnotizen auf wichtige Verhaltensregeln hingewiesen: So soll er etwa nicht im Miniformat trinken und auch den Ameisen keinen Alkohol geben. Aber da Helden natürlich nur alkoholfreies Bier trinken, kann da natürlich nichts schiefgehen, oder?