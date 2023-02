Super Bowl 2023: Creed 3: Rocky's Legacy zeigt neuen Trailer

Die Vergangenheit findet immer einen Weg zurück. Der neueste Trailer zu Creed III zeigt Michael B. Jordan, wie er im neuesten Rocky-Spinoff gegen Jonathan Majors in den Ring steigt. Als sein Jugendfreund und ehemaliges Box-Wunderkind Damian (Jonathan Majors) nach einer langen Haftstrafe wieder auftaucht, will er beweisen, dass er eine Chance im Ring verdient hat. Der Film kommt ab 3. März in die Kinos.