Super Bowl 2023: Adam Driver kämpft in 65 gegen wilde Dinos

In dem von Sam Raimi produzierten Science-Fiction-Film 65 legt Adam Driver in seiner Rolle als Weltraumpilot Mills eine Bruchlandung auf einem scheinbar unbekannten Planeten hin. Wie sich herausstellt, ist er aber auf die Erde abgestürzt - vor 65 Millionen Jahren! Was ihn dort zusammen mit einer weiteren Überlebenden des Crashs erwartet, zeigt der Super-Bowl-Werbespot - nämlich jede Menge hungriger Dinos. Hierzulande startet das Zeitreisenabenteuer am 9. März 2023 im Kino.