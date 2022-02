Super Bowl 2022: Erster Trailer zu Nope bleibt geheimnisvoll

Jordan Peele bringt nach Get Out und Wir in diesem Jahr seinen nächsten großen Horrorfilm ins Kino. Nope soll uns ab Juli das Fürchten lehren. Um was genau es in dem Schocker gehen wird, ist bislang noch nicht wirklich klar und der zum Super Bowl veröffentlichte erste Trailer verrät hier letztendlich auch noch nicht viel. Offenbar scheint hier aber eine unheilvolle Wolke aufzuziehen und wohl deutlich Schlimmeres als Regen mitzubringen.