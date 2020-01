Super Bowl 2020: Neuer Trailer zur Amazon-Serie 'Hunters'

Wenn am Wochenende in den USA der Super Bowl stattfindet, wird Amazon unter anderem im Rahmen der TV-Übertragung auch einen neuen Trailer zum Prime-exklusiven Hunters zeigen. Im Internet ist das entsprechende Video schon jetzt verfügbar und liefert einen Vorgeschmack auf die Serie, in der unter anderem Hollywood-Star Al Pacino als Kopf einer geheimen Gruppierung Jagd auf Nazis macht. Bei ihrer Suche nach Rache kommen die sogenannten Hunters einer finsteren Verschwörung auf die Spur. Serienstart ist am 21. Februar.