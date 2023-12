Suicide Squad Isekai: Neuer Trailer zur Anime-Serie von DC Comics

Task Force X trifft Isekai

Serie und Videospiel erscheinen 2024

Die wohl bekanntesten Comicschurken gibt es im nächsten Jahr auch als Anime-Serie zu sehen: Warner Bros Japan hat heute einen neuen Trailer zu Suicide Squad Isekai geteilt, welches den Joker, Harley Quinn und Co. aber nicht nach Gotham, sondern in eine auf den ersten Blick eher ungewöhnliche Fantasywelt schickt.Suicide Squad Isekai entsteht in Zusammenarbeit von DC Comics mit Warner Bros Japan und dem WIT Studio (Attack on Titan, Vinland Saga). Wie es der Titel bereits erahnen lässt, vermischt die Serie das in den letzten Jahren äußerst beliebte Isekai-Anime-Genre mit der Welt der US-Comics. Wem dies nicht geläufig ist: In Isekai-Geschichten (deutsch: andere Welt) findet sich der Protagonist plötzlich in einer ihm fremden Welt wieder und muss sich mit der neuen Situation zurechtfinden.So ergeht es in Suicide Squad Isekai nun auch Harley Quinn, Clayface, Deadshot, King Shark, Peacemaker und dem Joker, die in einer Parallelwelt gegen Drachen und andere Monster kämpfen müssen. Die genauen Gründe dafür sind unklar, allerdings scheint auch die skrupellose US-Agentin Amanda Waller dabei ihre Finger im Spiel zu haben.Suicide Squad Isekai soll irgendwann 2024 starten, und zwar nicht nur in Japan, sondern weltweit. Wo genau es die Serie hierzulande zu sehen gibt, ist aber noch nicht bekannt.Ebenfalls im Jahr 2024 startet außerdem das Videospiel Suicide Squad: Kill the Justice League, in dem das chaotische Selbstmordkommando den Auftrag erhält, sämtliche Mitglieder der Justice League auszuschalten. Das Spiel erscheint am 2. Februar für PC und Konsole.