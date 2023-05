Gremlins - Secrets of the Mogwai: Zweiter Trailer zur Animationsserie

Erst vor knapp einem Monat hatten Warner Bros. und HBO Max einen ersten Ausblick auf die kommende Animationsserie Gremlins - Secrets of the Mogwai gegeben, die Ende Mai startet. Jetzt gibt es den zweiten Trailer, der noch mehr zur Story verrät.Gremlins - Secrets of the Mogwai soll quasi als Prequel zu den beiden Kinofilmen dienen und wird dementsprechend auch mehr über die Herkunft der (nicht immer) niedlichen Kreaturen preisgeben. Schauplatz ist dabei Shanghai im Jahr 1920, wo der kleine Junge Sam einem dieser mystischen Wesen begegnet und es Gizmo tauft. Wer die Filme kennt, weiß, dass die Mogwai jedoch keineswegs harmlos sind, sondern recht gefährlich werden können.Daher bricht Sam zusammen mit seinen Freunden auf, um Gizmo in seine Heimat zurückzubringen, bevor er in die falschen Hände gelangt - und ebendiese strecken sich bereits nach dem Fellknäuel aus. Offenbar träumt nämlich ein größenwahnsinniger Schurke davon, mit der destruktiven Kraft der Gremlins die Weltherrschaft an sich zu reißen.Gremlins - Secrets of the Mogwai startet am 23. Mai 2023 beim Streaming-Dienst HBO Max. Einen Termin für Deutschland gibt es bisher noch nicht.