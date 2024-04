Planet der Affen: New Kingdom - Neuer IMAX-Trailer veröffentlicht

Teil 4 der Reboot-Reihe

Im Mai startet Planet der Affen: New Kingdom im Kino. Der nächste Teil der Planet der Affen-Reihe wird dann auch in den IMAX-Kinos laufen, worauf die 20th Century Studios jetzt mit einem neuen Trailer hinweisen. Neben ein paar bereits bekannten Szenen zeigt das Video auch viele neue Ausschnitte aus dem Film.Planet der Affen: New Kingdom spielt rund 300 Jahre nach dem Ende von Planet der Affen: Survival (2017). Damals konnten die intelligenten Affen durch Caesars Handeln ihre eigene, blühende Zivilisation aufbauen. Die Menschen hingegen haben seitdem die ihre verloren und wurden in ein einfaches Leben in der Wildnis zurückgedrängt. Allerdings bahnen sich auch im Reich der Affen Probleme an, denn Caesars Lehren geraten allmählich in Vergessenheit und der neue Anführer Proximus Caesar plant, sein eigenes Imperium aufzubauen.Im Mittelpunkt der Geschichte steht nun der junge Schimpanse Noa, der sich auf eine gefährliche Reise begibt, um Proximus Caesar aufzuhalten und um die Zukunft der Affen und Menschen neu zu gestalten. Hilfe erhält er dabei - natürlich - von einer Menschenfrau namens Mae (gespielt von Freya Allan).Regie bei Planet der Affen: New Kingdom (im Original: Kingdom of the Planet of the Apes) führte Wes Ball (Maze Runner), neben Freya Allan spielen unter anderem noch William H. Macy, Dichen Lachman, Kevin Durand, Owen Teague, Peter Macon und Travis Jeffery in dem Film mit. Kinostart in Deutschland ist am 8. Mai 2024.