Kingdom of the Planet of the Apes: Der erste Trailer ist endlich da

Das Franchise startet in die nächste Generation

Die Geschichte vom Planeten der Affen ist noch längst nicht zu Ende erzählt: Wenn nächstes Jahr Kingdom of the Planet of the Apes im Kino startet, wird der Film dann aber nicht direkt an das bisherige Finale anknüpfen, sondern eine vollkommen neue Generation in den Mittelpunkt rücken. Jetzt steht der erste Teaser-Trailer zum potenziellen Sci-Fi-Hit bereit.Die Story von Kingdom of the Planet of the Apes spielt einige Zeit nach dem Ende der 2017 abgeschlossenen Filmtrilogie. Für die Menschen sieht es weiterhin nicht besonders gut aus, da sie von den Affen als dominierende Spezies verdrängt wurden und seither nur noch ein Schattendasein führen. Doch auch in der eigentlich friedlichen Zivilisation der Affen bahnen sich problematische Veränderungen an, denn ein neuer tyrannischer Affenführer strebt sein eigenes Imperium an.Fest steht: Die Geschichte dreht sich nun nicht mehr um den Schimpansen Caesar, sondern um einen anderen jungen Affen. Wie es von offizieller Seite heißt, muss dieser zum Helden werden und dabei alles hinterfragen, was er bislang über die Vergangenheit zu wissen glaubte. Auch muss er folgenschwere Entscheidungen treffen, welche die Zukunft der Affen sowie der Menschen möglicherweise für immer verändern könnten. Was das genau bedeutet, ist bislang unklar und auch der erste Teaser verrät hier bislang nicht allzu viel.Regie bei Kingdom of the Planet of the Apes führt Wes Ball, der sich vor allem mit der Maze Runner-Trilogie einen Namen gemacht hat. Das Drehbuch stammt von Josh Friedman (Krieg der Welten, Avatar: The Way of Water). Zur Besetzung des Films zählen unter anderem Owen Teague, Freya Allan, Kevin Durand, Peter Macon und William H. Macy.In den USA startet der Film am nächsten Memorial Day in den Kinos, also am 27. Mai 2024.