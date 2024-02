Noch in diesem Jahr führen uns die 20th Century Studios auf den Planeten der Affen zurück: Kingdom of the Planet of the Apes wird dann einige Jahre nach dem Ende der 2017 beendeten Filmtrilogie starten und ein neues Kapitel der Saga aufschlagen. Dementsprechend werden wir neue Helden kennenlernen, wobei der Konflikt zwischen Menschen und Affen weiterhin im Mittelpunkt steht.